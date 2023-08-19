Psikolojik şiddet yaygınlaşarak artıyor

Ağır Ceza Avukatı Cem Duman, evli veya boşanan çiftlerden birinin uyguladığı psikolojik şiddet sonrasında yargılanabileceğinin altını çizerek, “3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası alabilir” dedi.

Günümüzde psikolojik şiddetin arttığına dikkat çeken Avukat Cem Duman, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Psikolojik şiddetin bir nevi yaralama olduğunu belirten Duman, “Psikolojik şiddette fiziksel şiddetten farklı olarak şiddeti uygulayan kişi mağdur kişiyi duygusal olarak aşağılar, sindirmeye, cezalandırmaya ve toplumdan soyutlamaya çalışır. Karşıdaki kişiyi ağır ve kırıcı şekilde eleştirmek, istediği şeyi yaptırmak için tehditte bulunmak, küçümsemek, rahatsız edici şekilde utandırmak, yalan söylemek, karşıdaki kişinin duygularını ihmal edip sadece canı istediğinde iletişime geçmek ve aşağılayıcı hakaretlerde bulunmak gibi durumlar psikolojik şiddete örnek olarak verilebilir. Bununla bağlantılı olarak bu husus suç oluşturmaktadır. Psikolojik şiddet bir nevi yaralamadır. Eylem sistematik biçimde olursa işkencenin sivil biçimi olan eziyet suçunun unsurları da oluşmuş sayılmaktadır. Eziyet suçu ile kişinin vücut bütünlüğü ve ruh sağlığının yanı sıra şeref ve haysiyetini birer hukuki değer olarak korumaktadır. Bu hukuki değerlerin psikolojik şiddet sonucu ihlal edilmesi ceza gerektirmektedir. Eziyet suçunun cezası ise şu şekildedir: ’Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı iki yıl altı aydan az olamaz.’ Nitelikli eziyet suçunun cezası şu şekildedir: ’Suçun çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı, ayrıca üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa, eş veya boşandığı eşe karşı işlenmesi halinde kişi hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur’” diye konuştu.

“Psikolojik şiddette en önemli unsur ispattır”

Dava açacakların psikolojik şiddet gördüklerini mutlaka ispatlamaları gerektiğinin altını çizen Duman, şunları söyledi:

“Psikolojik baskı ve şiddet gören bir vatandaşın dava açması veya şikayetçi olması için en önemli unsurun ispat olması gerekmektedir. Psikolojik şiddetin ispatı her türlü delil ile gerçekleştirilebilir. Tanık beyanı, gönderilen mesajlaşmalar, Whatsapp yazışmaları, sosyal medya yazışmaları psikolojik şiddetin ispatında başvurulabilecek delillere örnektir. Oluşan deliller sonrasında şiddetin ispatı kolaylaşır ve dava süreci başlatılır.”