Psikososyal destek ekibi Kahramanmaraş'ta

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarından barınmaya, sıcak yemek hizmetinden temel ihtiyaçların sağlanmasına çok sayıda başlıkta tüm birimleriyle seferber olan Milli Eğitim Müdürlüğü, bölgedeki psikososyal destek faaliyetlerine devam ediyor.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü gönüllü öğretmenlerinden oluşan psikososyal destek ekibi, afet bölgesinde bulunan çocukların moral ve motivasyonu için yola çıktı. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve İl Millî Eğitim Şube Müdürü Onur Aydın tarafından uğurlanan psikososyal destek ekibi Kahramanmaraş’a ulaşarak afet bölgesinde yaraları sarmaya devam edecek.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın “her şart altında eğitime devam” yaklaşımıyla Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde psikososyal destek çadırı kuran ekip deprem sonrası hem öğrenciler hem de velilerdeki olumsuz duyguların etkilerini azaltmak için büyük çaba sarf ediyorlar.