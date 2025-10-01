Psikososyal Krizlere Karşı Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat başkanlığında düzenlenen “Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Hizmetleri Toplantısı”nda, eğitim-öğretim sürecinde karşılaşılabilecek kriz ve travmatik olaylara karşı yürütülecek psikolojik destek uygulamaları ele alındı.

Toplantıda, öğrenci ve öğretmenlerin ruhsal iyilik hâlinin korunması amacıyla, okullarda uygulanacak müdahale planları, kriz anı ve sonrasında izlenecek rehberlik çalışmaları ile kurumlar arası koordinasyon süreçleri değerlendirildi. Psikososyal destek ekiplerinin daha etkin rol alabilmesi için yapılacak iş birliği modelleri üzerinde duruldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Damat, eğitimin sadece akademik değil, aynı zamanda duygusal ve sosyal gelişimi kapsadığını vurgulayarak, “Her çocuğun güvenli ve destekleyici bir ortamda eğitim görmesi için bu tür hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz” dedi.

Toplantıya çeşitli okul yöneticileri, rehber öğretmenler ve ilgili kurum temsilcileri katılım sağladı.