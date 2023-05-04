PTT A.Ş. ile Tuzla Belediyesi, girişimci kadınlar için iş birliği yaptı

Tuzla Belediyesi ile PTT A.Ş. arasında, Tuzla Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi’ne giden İstanbullu girişimci kadınlar için özel bir protokol yapıldı. Yapılan protokol çerçevesinde PTT Kargo’dan indirim, akıllı esnaf üyeliği, avantajlı PTT Cell tarifeleri gibi konularda iş birliği anlaşması yapıldı. Tuzla Belediyesi Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde gerçekleştirilen imza törenine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve PTT A.Ş. Pazarlama ve Satış Daire Başkanı Burcu Öncin katıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından İstanbullu girişimci kadınların desteklenmesi için uygulamaya alınan Tuzla Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi’ne giden girişimci kadınlar için özel anlaşmalar yapılmaya devam ediliyor. Bu çerçevede Tuzla Belediyesi ile PTT A.Ş. arasında, Tuzla Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi’ne giden İstanbullu girişimci kadınlar için özel bir protokol yapıldı. Yapılan protokol çerçevesinde PTT Kargo’dan indirim, akıllı esnaf üyeliği, avantajlı PTT Cell tarifeleri gibi konularda iş birliği anlaşması yapıldı. Tuzla Belediyesi Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde gerçekleştirilen imza törenine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul PTT A.Ş. Başmüdürü Selahattin Ekinci ve PTT A.Ş. Pazarlama ve Satış Daire Başkanı Burcu Öncin katıldı.

“Girişimcilerimizin hep yanındayız”

PTT A.Ş Pazarlama ve Satış Daire Başkanı Burcu Öncin imza törenin yaptığı açıklamada,” PTT olarak şirketimizin bütün ürün ve hizmetlerimizde iştiraklerimiz de dahil postacılıktan bankacılığa, ödeme sistemlerine varana kadar kadın girişimciler kulübüne özel avantajlı indirimler yapacağız. Öncelikle ödeme sistemini kullanan kadın girişimci üyelerimize kargoda yüzde 30 indirim yapacağımız aşikardır. Özellikle mikro ihracat ve ihracat ilgili de detaylı eğitimleri birlikte tamamladıktan sonra yine özel ek protokoller sayesinde girişimcilerimizin hep yanındayız” dedi.

“Kadınlarımız kendi ayakları üzerinde durarak toplumumuza farklı bir pencere açacaklarına inanıyorum”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,”PTT A.Ş. ile yapmış olduğumuz bu protokol kadınlarımıza yönelik pozitif bir farkla yapmış olduğumuz tüm işlerin bir örneği olacak. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kadın girişimcilerimize yüzde 30 kargo indirimi elde var bir olmuş olacak. Girişimcilerimizin online satış sistemi dahil olmak üzere, yapmış oldukları ödemeler, ihracata kadarki, üretimden kullanıcıya ulaşıncaya kadarki süre boyunca PTT A.Ş.’den destek alacağımızın sözünü aldık. Kadın girişimcilerimize duyurulur. Girişimcilik ruhunuzu geliştirin. Gençlere ve genç hanımlara daha çok duyuruyorum. Böyle bir fırsatla herkesin kendi işini kurabilmesi, kendi hayallerini gerçekleştirebilmesi, kendi işinin patronu olabilmesi, gerçekten üretim çarkının içerisinde olmanın keyfini yaşayın. İnşallah hep birlikte, PTT’mizin de desteği ile Tuzla Belediyesi olarak bunu gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere ve girişimcilere, özellikle de kadınlara yönelik verdiği tüm desteklerle beraber yereldeki bu destekler ile kadınlarımız Türkiye’de daha özgür, kendi işinin patronu olan ve kadınlarımızın kendi ayaklarının üzerinde durarak toplumumuza farklı bir pencere açacaklarına inanıyorum” dedi.