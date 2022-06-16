PUBG Nations Cup 2022, Tivibu Spor'da ekrana gelecek

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, Tayland'da düzenlenen küresel PUBG Nations Cup 2022 heyecanına ortak oluyor. Türkiye E-spor Milli Takımı'nın da katıldığı turnuvada 16 milli takım, 4 gün boyunca PUBG: Battleground karşılaşmalarında mücadele edecek.

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  • 16.06.2022 15:59
  • Güncelleme: 16.06.2022 18:17
PUBG Nations Cup 2022, Tivibu Spor'da ekrana gelecek
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Dijital TV platformu Tivibu oyunseverlere içerikler sunuyor. Bu kapsamda oyunseverlerin heyecanla takip ettiği, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenen ‘PUBG Nations Cup 2022’ karşılaşmaları, 16-19 Haziran tarihleri arasında eSports360 iş birliğiyle Tivibu’da ekrana taşınıyor.

16 milli takım, 4 gün boyunca mücadele edecek

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Verilen bilgiye göre, PUBG Nations Cup 2022, Avrupa, Amerika, Asya Pasifik ve Asya olmak üzere dört farklı bölgedeki 16 ülkeden toplam 64 oyuncuyu bir araya getiriyor. Türkiye E-spor Milli Takımı’nın da aralarında bulunduğu Avrupa grubunda; Almanya, Birleşik Krallık ve Finlandiya gibi ülkeler yer alırken, Amerika grubunda; Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Brezilya ve Kanada bulunuyor. Asya grubunda; Japonya, Kore, Çin ve Çin Taipei, Asya Pasifik grubunda ise; Tayland, Vietnam, Endonezya ve Avustralya milli takımları etkinliğe katılacak takımlar arasında yerini alıyor.

Şampiyon 20 maçta belli oluyor

PUBG Nations Cup süresince skor ve sıralama puanlarının bir araya geldiği ‘puan kuralı’ yapısı kullanılıyor. Her gün 5 maç oynanan etkinlik, toplamda 20 karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. 20 maçın ardından en çok genel puanı toplayan takım PUBG Nations Cup 2022 şampiyonu olacak.

PUBG Nations Cup’ın tüm heyecanı Tivibu Spor’da

PUBG Nations Cup 2022 etkinliğinin 500 bin dolar ödül havuzu bulunurken, birinci olan takım 100 bin dolar, ikinci olan takım 58 bin dolar, üçüncü olan takım ise 50 bin dolar ödülün sahibi olacak. ‘PUBG Nations Cup 2022’ heyecanı; utimikk, Timurlengx, Tropik ve Fanius anlatımı ile Tivibu Spor ve eSports360 ortak yayınından takip edilebiliyor.

İHA

Editör
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