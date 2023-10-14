Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulup hizmete açılan KODELİ’nin ayağı olan PÜF ileri düzey eğitimlerine başlıyor.

Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi’nin (KODELİ) ayağı olan Kocaeli Bilim Merkezi PÜF(Proje Üretim Merkezi) ileri düzey eğitimlerine başlıyor. PÜF, teknoloji alanlarında girişimcilik kültürünün gelişmesine ve bu alanlarda yapılacak olan bilimsel çalışmalara katkıda bulunmayı hedefliyor. Aynı şekilde yetenekli gençleri tespit etmek, eğitmek onları bu alanlarda yönlendirip teşvik ederek teknolojik gelişim süreçlerine destek vermek, eğitimlerle birlikte öğrencilere kodlama ve yazılım desteği sağlamak, üretime katkıda bulunup kendilerini geliştirdikleri alanlarda ulusal ve uluslararası yarışmalarda destek vermek de hedefleniyor. Bu çerçevede 30 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen seviye belirleme sınavı da neticelendi. Eğitimlere katılmaya hak kazanan kişiler Yapay Zeka, Microbit ile Python Kodlama ve Nesnelerin İnterneti atölyelerinde 3 ay olmak üzere en az 24 saatlik bir eğitim görecek.