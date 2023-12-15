Puffy'den bel ağrılarına yönelik öneriler

Günümüzde pek çok kişi, bel ağrılarından muzdarip olsa da doğru yatak seçimi bu sorunu hafifletebiliyor. Uykunun kalitesi, bel ağrıları üzerinde doğrudan bir etki yapabiliyor. Puffy, çalışma koşulları ya da yataklarından kaynaklı bel ağrısı şikayeti olanlara yönelik önerilerini sıraladı.

Yataktan bazaya, yastıktan yorgana, nevresimden pikeye tüm iyi uyku ihtiyaçlarını tek bir noktada müşterileriyle buluşturan uyku markası Puffy, uyku düzeninin öneminin giderek artığı günümüzde, ‘Doğru yatak seçimi bel ağrılarına karşı etkili bir çözüm olabilecek’ başlıklı önerilerini tüm bel ağrısı şikayeti çekenler için sıraladı.

Marka önerilerini şöyle açıkladı:

’’Uyku konforunu ve bel sağlığını destekleyen yatak seçiminde aşağıdaki faktörlere dikkat etmek, bel ağrılarına çözüm olmakla birlikte kaliteli bir güne başlamak için de son derece büyük önem taşıyor.

’’Omurga desteği sağlayan ergonomik tasarımlı yataklar tercih edin’’

Gün içinde uzun saatler oturarak çalışmak ya da ağır iş kollarında yük kaldırma ve taşıma işlerinde görev alanlar, ciddi bel ağrılarından şikayet edebiliyor. Ergonomik tasarımlı yataklar, vücudun doğal eğrilerini destekleyen ve bel omurgasına uygun konfor sağlayan bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bu yataklar, bel ağrılarını azaltmaya yardımcı olmasının yanı sıra uyku sırasında omurga hizasını korumaya da yardımcı olabiliyor.

’’Isıtılabilen yataklar tercih edin’’

Uzun çalışma saatleri, masa başı çalışmak ya da tüm gün ev temizliği yapma gibi durumlar, kişilerde çeşitli bel ağrılarına sebep olabiliyor. Bu tip durumlarda oluşan kas spazmları, kas gerilmeleri veya zorlanmaları stres veya gerilim kaynaklı ağrılarda ağrı bölgesine yapılan sıcak uygulamalar, kan dolaşımını arttırıp rahatlama oluşturacağı için sıcak uygulamalar öneriliyor. Isıtılabilen yataklar bu tip sebeplerden oluşan bel ağrılarının hafifletilmesine destek oluyor.’’