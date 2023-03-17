Pulmoner rehabilitasyon ile güvenle egzersiz yapın

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, nefes darlığı olan uzun süreli solunum hastalarının pulmoner rehabilitasyon programı ile güvenle egzersiz yapabileceğini açıkladı.

Pulmoner Rehabilitasyon Haftası çerçevesinde açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, pulmoner rehabilitasyonun, egzersiz eğitimi, davranış değişikliği ve hasta eğitimi gibi yaklaşımları içeren uygulamalar bütünü olduğu bilgisini verdi. Programın, hastaların fiziksel, psikolojik durumlarını düzeltmeyi ve sağlığı iyileştirmeyi hedeflediğini vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, "Günümüzde uzun süreli solunum hastalıklarında ilaç tedavisinin yanında pulmoner rehabilitasyon önerilmektedir. Uzun süreli nefes darlığı, günlük hayat aktivitelerinde kısıtlanma, hayat kalitesinde azalma olan tüm solunum hastalarına pulmoner rehabilitasyon uygulanabilir. Pulmoner rehabilitasyon, her yaştan solunum hastalarına rehabilitasyon ünitelerinin özelliklerine bağlı olarak hastanede ya da evde uygulanabilir. KOAH başta olmak üzere tüm akciğer hastalıklarında pulmoner rehabilitasyon programı başarı ile yapılabilmektedir. Ayrıca Covid-19 enfeksiyonu sonrası akciğerlerinde değişiklikleri, nefes darlığı, yorgunluk ve aktivitelerde kısıtlanma gibi şikayetleri devam eden hastalarda da pulmoner rehabilitasyon önerilmektedir” şeklinde konuştu.

Pulmoner rehabilitasyonun en önemli ve temel bileşeninin egzersiz eğitimi olduğunun altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, “Nefes darlığı olan uzun süreli solunum sorunlu hastalar, pulmoner rehabilitasyon programları ile güvenli bir şekilde egzersiz yapabilirler. Bu hastalarda nefes darlığı veya yorgunluğun neden olduğu günlük yaşamdaki hareketsizlik; kemik ve kas içeriğinin, kalp ve akciğer fonksiyonlarının, hareket yeteneğinin gittikçe azalmasına neden olur. Egzersiz ile kas kuvveti artar, kas dayanıklılığı artarak daha uzun mesafeler yürünebilir, kas ve eklemler daha iyi hareket eder, gevşeme sağlanır, daha güçlü ve enerjik hissedilir, kalbin çalışması iyileşir ve nefes darlığı azalır” diye konuştu.

Pulmoner Rehabilitasyon programının en az 8 hafta süre ile uygulanması gerektiğini ifade eden Dr. Yavuzyılmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Egzersiz eğitimi bırakıldığında kazanımlar kaybedildiği için egzersiz alışkanlığının devam ettirilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak, kronik akciğer hastalığından dolayı nefes darlığı, çabuk yorulma ve güçsüzlük hissediyorsanız, günlük aktivitelerinizi yapmakta güçlük çekiyorsanız değerlendirme için göğüs hastalıkları uzmanına başvurduktan sonra pulmoner rehabilitasyon programlarından yararlanabilirsiniz.”