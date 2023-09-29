Pulmoner rehabilitasyon ile hayat kalitesi artıyor

Bursa Şehir Hastanesi Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi’ne başvuran kronik solunum hastaları, uzman kadroların gözetiminde yapılan doğru egzersizlerle rahat nefes alıyor.

Kronik solunum hastalarının hayat kalitelerini arttırmayı hedefleyen ve ilaçsız tedavi yöntemleri ile dikkat çeken pulmoner rehabilitasyon programı, Bursa Şehir Hastanesi’nde başarıyla uygulanıyor. Hastane bünyesinde kısa süre önce hizmete giren pulmoner rehabilitasyon merkezine başvuran hastalar, detaylı bir tetkik ve muayeneden geçirildikten sonra bu programa alınıyor. Astım, KOAH, kistik fibrozis gibi solunum hastalarının nefes darlığı şikâyetlerini azaltan, kas direnci ve dayanıklılığını arttıran programdan yararlanmak için merkeze başvuran hasta sayısı her geçen gün artıyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Nazan Nalcı Savaş, kronik solunum hastalarının istirahatte ya da egzersizde nefes darlığı yaşaması, yetersiz beslenmesi, günlük fonksiyonlarında güçlük çekmesi ve acile başvurularının artması durumlarında pulmoner rehabilitasyona yönlendirilmesinin çok önemli olduğunu belirtti. Başvuran hastaların detaylı öykülerini aldıklarını dile getiren Uzm. Dr. Savaş, “Hastaların sigara içip içmediğini, kullandıkları ilaçları ve cihazları sorguluyoruz. Sonrasında güzel detaylı bir muayene yapıyor, akciğer son fonksiyon testleri ile hasta eğer uygun düşünüldü ise pulmoner rehabilitasyon merkezimize yönlendiriyoruz” dedi.

Başvuran hastalara alan testleri yaptıklarını vurgulayan Uzm. Dr. Savaş, “10 metrelik bir alanda yavaş yavaş yürümeye başlayan kişi, daha sonra bir ses sisteminden gelen ses istikametinde yürümesini hızlandırıyor ve bir noktada yorulduğunda, oksijeni düştüğünde ya da nabzı hızlanıp bizim tarafından durdurulana kadar testi devam ediyor. Bu test sonucunda yürümüş olduğu metreye göre biz egzersiz programımızı ayarlıyoruz. Alan testleri de bittikten sonra programımız 2 aşamalıdır. Egzersiz kısmı önemlidir ama egzersiz kadar eğitim de çok önemlidir. Gerek sigara gerekse ilaçlarla ilgili eğitimleri yapılmaktadır. Sonrasında da egzersiz programına alınmaktadır. Programımız 8 haftalık bir program, nadiren ihtiyaç varsa 12 haftaya kadar uzatılabilmektedir” şeklinde konuştu.

Şu ana kadar pek çok hastayı bu programa dahil ettiklerini söyleyen Savaş, son olarak şunları kaydetti;

"5 ay önce hizmet vermeye başladığımız pulmoner rehabilitasyon merkezimizde pek çok hastayı bu programa dahil ettik. Hastalarımız program sonrasında nefes kapasitelerinin ve yaşam kalitelerinin arttığını bize mutlulukla belirtmektedirler. Özellikle KOAH hastaları, astım hastaları nefes darlığı hisseden hastaları polikliniğimize bekliyoruz.”

Programa başvuran hastalardan İsmail Ay, ‘’Daha önce nefes darlığından yürüyüşler yapamıyordum. Buraya gelip yaptığım çalışmalarla yürüme mesafemi uzattım. Daha rahat yürüyebiliyorum ve nefes almada rahatladım. Çok faydasını gördüm. Kemiklerim o zaman çıtır çıtır ötüyordu. Şimdi hepsi düzeldi, memnunum.’’ diye konuştu.

Bir başka hasta İsmail Güler de, "Bu 3’üncü seansım. İnanmayacaksınız ama 2’nci seansta evden çok canlı çıktım. 2 seansta yürüyüşlerim, uykum hepsi düzene girdi. Çalışanlardan da çok memnunum. Hepsi güler yüzlü, çok saygılı yaşlılara karşı. Allah hepsinden razı olsun" şeklinde konuştu.