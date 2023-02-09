Pülümür'den Adıyaman'a yardım

Tunceli’nin Pülümür ilçesinden depremden etkilenen Adıyaman’a 1 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde binlerce konut çökerken, yine binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Dünyadan ve tüm Türkiye’den deprem bölgelerine yardımlar sürüyor. Bu çerçevede Tunceli’nin Pülümür ilçesinde kaymakamlık, belediye, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından toplanan gıda, battaniye, giyecek, su gibi malzemelerin yer aldığı bir tır, Adıyaman’a gönderildi.

Toplanan bir tır yardımı Adıyaman’a ulaştırdıklarını dile getiren Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, “Bölgesel olarak yaşanan deprem tüm ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de tarifsiz acıları beraberinde getirdi. Bir nebze de olsa afetzedelerin yanında olmak adına başlattığımız kampanyaya gösterilen ilgi, gelecek ile ilgili umutları arttırmaktadır. Kaymakamlığımıza, Pülümür halkına, sivil toplum kuruluşlarımıza, iki günden beri tasnifte emek veren gencinden yaşlısına tüm halkımıza, kamu çalışanlarına ve belediye çalışanlarımıza çok teşekkür ederiz” dedi.