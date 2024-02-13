Pursaklar 'Adım Adım' kazanıyor

Ankara’nın Pursaklar Belediyesi, Adım Adım Pursaklar uygulaması ile vatandaşlara sağlıklı bir hayatı teşvik ederken çeşitli sürpriz ödüllere de kapılarını aralıyor.

Her gün düzenli olarak yürümenin insan sağlığına faydaları bakımından önemine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Pursaklar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanarak hizmete sunulan Adım Adım Pursaklar uygulaması ile vatandaşlar sürpriz hediyeler kazanıyor.

“Hemşehrilerimiz, sağlıklı yaşam için günlük gerekli olan adımları atarken aynı zamanda ödüle bir adım daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşayacak”

Adım Adım Pursaklar uygulamasındaki adımsayar ile dereceye girenlere çeşitli hediyeler verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Adım Adım Pursaklar uygulaması bir yandan daha çok adım atmayı teşvik ederken bir yandan da birbirinden farklı ödüllerin kapısını aralayacak. Hemşehrilerimiz, sağlıklı yaşam için günlük gerekli olan adımları atarken aynı zamanda ödüle bir adım daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşayacak. Birbirinden farklı hediyeler kazanmak adına tüm vatandaşlarımızı Adım Adım Pursaklar uygulamamızı indirmeye davet ediyorum” dedi.

Adım Adım Pursaklar ile belli hedeflere ulaşıldığında çeşitli hediyelerin kazanılacağı uygulamayı vatandaşlar, akıllı telefonlarındaki market uygulamalarından ve www.pursaklar.bel.tr web adresi üzerinden indirebilecek.