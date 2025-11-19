Pursaklar 2. Basın Akademisi başlıyor

Pursaklar Belediyesi, gençlerin ve basına ilgi duyan kişilerin medya alanında kendilerini geliştirmelerine katkı sunmak amacıyla büyük ilgi gören Basın Akademisi’nin ikincisi için kayıtlara başladı.

Gazetecilikten dijital içerik üretimine, kameradan kurgu tekniklerine kadar geniş bir eğitim programı sunacak olan, Pursaklar Belediyesince organize edilen 2. Basın Akademisi, alanında uzman gazeteciler ve iletişimcileri gençlerle buluşturacak. Medya sektörüne ilgi duyan 7’den 70’e tüm vatandaşları Pursaklar 2. Basın Akademisi’ne davet eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Gençlerimizin basın alanında mesleki becerilerini geliştirmelerine ve basına ilgi duyan hemşehrilerimizin medya sektörünü yakından tanımalarına ve bilgi birikimlerini genişletmek amacıyla 2.Basın Akademisi programı düzenliyoruz. Medyaya ilgi duyan tüm gençlerimizi ve vatandaşlarımızı akademimize davet ediyorum’’ dedi.

29 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 2. Basın Akademisi’nde gazeteciler Melik Yiğitel, Zafer Şahin, Ahmet Örsoğlu, Fulya Kalfa, Ümit Sanlav, Tunç Tuncel, Mehmet Karataş ve Merve Özkan seminer verecek. Medyada yaşanan değişime, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye, algı gücünü artırmaya, haber kaynağına ulaşma ve olaylara haberci gözüyle bakabilmeleri amacıyla deneyimlerin paylaşılacağı sistematik eğitimlerin verilmesi hedefleniyor. Ücretsiz olarak verilecek olan ve kontenjanlarla sınırlı olan eğitimlere katılmak isteyenler, ‘0312 551 97 34’ numaralı telefondan program hakkında ve kayıt işlemleri için bilgi alabilecek.