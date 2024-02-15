Pursaklar 2. Kitap Günleri'nde okurlara sıcak çorba

Kültür, sanat, bilim, eğitim ve spor alanında birçok projeye imza atan Pursaklar Belediyesi, mobil mutfak aracıyla ‘Pursaklar 2. Kitap Günleri’ne gelen vatandaşlara ücretsiz çorba dağıtımı yapıyor.

Pursaklar Yaşam Merkezi’nde 18 Şubat tarihine kadar devam edecek ‘Pursaklar 2. Kitap Günleri’nde çok sayıda ünlü yazarın katılım sağladığı söyleşi ve imza günü etkinlikleri düzenleniyor. Pursaklar Belediyesi, mobil mutfak aracı ile de festival alanına gelen vatandaşlara çorba dağıtımı gerçekleştiriyor. Rekor seviyede katılımın olduğu etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kış günlerinde festival alanına gelen vatandaşlara çorba ikram ettiklerini belirterek, ‘‘Her yaştan hemşehrimizi gördüğümüz kitap fuarımıza olan büyük ilgi bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin sanata, kültüre, eğitime, bilime, teknolojiye ilgileri günden güne artarak devam ediyor. Bizler de bu alanlarda artan ilgi ve alakaya destek olmaya ve gelişim sağlamalarına yardımcı olmak adına çalışmalarımıza durmaksızın devam edeceğiz’’ diye konuştu.