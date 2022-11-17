Pursaklar 2. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası'nda Türkiye rüzgarı

Pursaklar Belediyesi ile Türkiye Halter Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası’nda ay-yıldızlılar 25 madalya ile günü kapadı.

Pursaklar Belediyesi’nin, Türkiye Halter Federasyonu ile ortaklaşa düzenlediği 2. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası’nın ikinci gününe milli sporcular damga vurdu. Ay-yıldızlılar, 14’ü altın, 10’u gümüş, 1’i ise bronz madalya olmak üzere toplamda 25 madalya ile günü kapadı.

"Şampiyonlukları ile bizlere İstiklal Marşımızı büyük bir gururla okutma imkanı sunan sporcularımızı tebrik ediyorum"

Gurur dolu ikinci günü geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, "Dünya Halter Federasyon Başkanı Mohammed Jalood, Türkiye Halter Federasyon Başkanı Talat Ünlü ve milli haltercimiz Halil Mutlu ile birlikte takdim ederek turnuvamızın 2. gününü tamamladık. Bugünkü şampiyonlukları ile bizlere İstiklal Marşımızı büyük bir gururla okutma imkânı sunan sporcularımız başta olmak üzere madalya alan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.