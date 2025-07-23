Pursaklar 4'üncü Çocuk Şenliği başlıyor

Pursaklar Belediyesi’nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği 4’üncü Pursaklar Çocuk Şenliği başlıyor.

Pursaklar Çocuk Şenliği’ nin bu yıl 4’üncüsü düzenleniyor. İlçede yaşayan çocuklar için birden çok programa imza atan Pursaklar Belediyesi, birbirinden eğlenceli etkinliklerin yer alacağı şenlikle çocukların keyif dolu vakit geçirmelerine ve gönüllerince eğlenmelerine sağlayacak.

‘‘Çocuklarımızın doyasıya eğleneceği, unutulmaz anılar biriktireceği şenliğimize sayılı günler kaldı’’

4’üncü Pursaklar Çocuk Şenliği’nde çocukların, neşe dolu anlarda bir araya geleceklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Çocuklarımızın doyasıya eğleneceği, unutulmaz anılar biriktireceği şenliğimize sayılı günler kaldı. Çocuklarımız için ne yapsak az. Onların yüzündeki bir tebessüm bizim tüm yorgunluğumuzu alıyor. Her şey geleceğimizin teminatı olan yavrularımız için. Çocuklarımızın sevinç, heyecan ve mutluluğuna ortak olacağız. Hep birlikte çok eğleneceğiz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini şenliğimize davet ediyorum" dedi.

Belediye ekipleri tarafından, ilçenin çeşitli noktalarına kurulacak olan 4’üncü Pursaklar Çocuk Şenliği’nde; şişme oyun parkları, kukla gösterileri, illüzyon gösterileri, Bubble Show, palyaçolar, animatörler, geleneksel oyunlar vb. çeşitli gösteriler gerçekleştirilecek. 25 Temmuz’da başlayacak olan şenlik gösterileri 10 Ağustos’ta ise sona erecek.