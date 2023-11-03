Pursaklar'a yeni spor alanı ve yüzme havuzu

Gençlerin sporun her alanında kendilerini geliştirebilmeleri için ilçeye yeni tesisler kazandıran Ankara’nın Pursaklar Belediyesi, Ayyıldız Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu alanı inşaatına da devam ediyor.

Göreve geldiği günden bu yana gençlerin sporun her dalında gelişim sağlayabilmeleri için ilçeye tesisler kazandıran Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ayyıldız Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu’nda devam eden çalışmaları yakından takip ediyor.

‘‘Pursaklar için çalışmaya devam edeceğiz”

Sporun farklılığını yaşamak için ilçeye yeni bir soluk kazandıracak olan yeni spor alanları kazandırmaya devam ettiklerini belirten Çetin, ‘‘Arkadaşlarımız, Ayyıldız Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu inşaatına hızla devam ediyor. Geç kalmış bir hikâyesi var buranın ama çok şükür hukuki süreçleri, yatırım planlama süreçlerini aştık. Müteahhit firma takvime uygun imalat yapıyor. Spor salonumuzu ve yüzme havuzumuzu inşallah en kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Sporun her alanında öncü bir Pursaklar için çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Büyük bir titizlikle çalışmaların devam ettiği inşaat alanını birim müdürleri ile birlikte gezen Çetin, olabilecek en kısa süre içerisinde inşaat çalışmalarının tamamlanarak hizmete açılması için direktiflerde bulundu.