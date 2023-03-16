Pursaklar Belediye Başkanı Çetin: 'Bizim kırmızı çizgimiz temizlik, düzen, intizamdır'

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Bizim kırmızı çizgimiz; temizlik, düzen, intizamdır” dedi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile ilçede bulunan pazarlarda vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları, rahat ve güvenilir bir ortamda sağlıklı gıdalara ulaşabilmeleri için denetim gerçekleştirdi. Pazar yerlerindeki ürünleri teker teker inceleyen Başkan Çetin, pazar alanlarında satılan ürünlerin kalitesi ve malzemelerin taze olup olmadığını denetledi. Vatandaşların sofralarına sağlıklı ve hijyenik ürünlerin girmesi için semt pazarlarında denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Çetin, ‘‘Pazar yerlerimizi ziyaret ederek, esnaflarımız ve hemşerilerimizle selamlaştık. Bizim kırmızı çizgimiz; temizlik, düzen, intizamdır. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz de tüketici sağlığının korunması amacıyla gıda hareketliliğinin yoğun olduğu pazar yerlerinde ekstra önlemler almaya devam edecek. Bereketli, bol kazançları olsun inşallah’’ dedi.