Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, 15 Temmuz gazilerini ve şehit ailelerini ziyaret etti

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişiminde şehit olan kahramanların ailelerini ve gazileri ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ile birlikte 15 Temmuz darbe girişiminde vatanın birliğine ve bütünlüğüne ihanet eden hainlerin tanklarına, toplarına ve mermilerine göğüslerini siper ederek can veren kahraman şehitlerin ailelerini ve gazileri ziyaret etti.

"Allah onlardan razı olsun"

15 Temmuz’da kahramanlık destanı yazan şehitleri ve gazileri bir an olsun unutmadıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Darbeci hainlere karşı göğsünü siper eden, kahraman şehitlerimizin ailelerini ve gazilerimizi evlerinde ziyaret ettik. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Gazilerimize Allah sağlıklı uzun ömürler nasip etsin. Allah onlardan razı olsun. Rabbim, bir daha bu millete 15 Temmuzları yaşatmasın. Kahramanlarımızın ülkemiz için yaptıklarını hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.

Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretlerde Başkan Ertuğrul Çetin ve İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, hâl hatırlarını sorup sohbet ettiği gaziler ve şehit aileleriyle birlikte şehitler için Kur’an-ı Kerim okuyup, dualar etti.