Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ve gazileri ziyaret etti

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 15 Temmuz yılında hain darbe girişiminde şehit olan kahramanların ailelerini ve gazileri ziyaret etti.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren ile birlikte 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde şehit olanların ailelerini ve gazileri ziyaret etti.

"Şehitlerimizin aileleri, bizler için kutsal birer emanettir"

15 Temmuz, sadece bir tarih değil, Türk milletinin cesaret, inanç ve birlik ruhuyla yazdığı destansı bir gün olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "15 Temmuz’da vatan uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden kahramanlarımızın, değerli ailelerini ve gazilerimizi ziyaret ettik. Şehitlerimizin aileleri, bizler için kutsal birer emanettir. Onların acısı bizim acımızdır. Bu vatanın her karış toprağında onların izleri, onların fedakârlıkları vardır. Her zaman şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olacağız" dedi.

Şehit yakınları, bu özel günde unutulmadıkları için Ertuğrul Başkan’a teşekkürlerini iletirken, ziyaretten duydukları memnuniyeti de ifade ettiler.