Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, bolluk ve bereket için yağmur duasında

Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Karşıyaka Mahallesindeki vatandaşlarla birlikte bolluk ve bereket için yağmur duasına çıktı.

Ekinlerin yeteri düzeyde doygunluğa ulaşmaması nedeniyle Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Karşıyaka Mahallesindeki vatandaşlar, bolluk ve bereket için yağmur duasına çıktı.

Geçim kaynağının çoğunu tarım üzerinden kazanan Karşıyaka Mahalle sakinleriyle birlikte yağmur duasına çıkan Başkan Ertuğrul Çetin, ellerini ters bir şekilde semaya kaldırarak dua etti.

‘‘Allah yapmış olduğumuz dualarımızı kabul etsin’’

Toprağın suya doyması amacıyla Karşıyaka Mahalle sakinleri ile birlikte yağmur duasına çıktıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Ekinlerimizin suya doyması, yağışların bolluk ve bereket getirmesi için yağmur duası tertip eden Karşıyaka Mahallelerimizde hemşehrilerimizle bir araya geldik. Allah yapmış olduğumuz dualarımızı kabul etsin. Toprağı bereketlendirecek yağmurların yağmasını nasip etsin İnşallah’’ dedi.

Yağmur duasına katılan vatandaşlara dua sonrası, mahalle halkı tarafından kazanlarla pişirilen yemekler ikram edildi.