Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den ders çalışan öğrencilere ziyaret

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ders çalışmak, kitap okumak ve sınavlara hazırlanmak isteyen gençlerin müdavimi olduğu Saray Millet Kıraathanesi’ni ziyaret etti.

Gençlerin kaliteli ortamlarda ders çalışabilmeleri için Pursaklar’a 7 tane Millet Kıraathanesi kazandıran Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Saray Millet Kıraathanesi’ni ziyaretinde üniversite sınavına hazırlanmak, ders çalışmak ve kitap okumak için kıraathaneye gelen gençlerle sohbet ederek, zihin açıklığı diledi. Millet Kıraathanelerindeki yoğunluğun kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Çetin, ‘‘Akşam saatlerinde oturup, disiplinle ders çalışanlar elbette ki hayallerine ulaşırlar. Saray Cumhuriyet Mahallemizde bulunan kıraathanemizi ziyaret ederek, gençlerimize başarılar diledik. Ders çalışan, araştırma yapan ve kitap okuyan gençlerimizin azim ve kararlılıkları bizleri ziyadesiyle umutlandırıyor. Belediye olarak üzerimize düşeni yerine getirerek 7 farklı mahallemizde 7 farklı kıraathanemizle çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlamak için onların bilgiye ulaşımını kolaylaştırıyoruz. Öğrencilerimize desteklerimiz imkânlarımız dâhilinde artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Pursaklar Belediyesi’ne bağlı Millet Kıraathanelerinde ücretsiz internet, çay ve çorba ikramının yanı sıra ders çalışmak ve kitap okumak isteyenlere sıcak bir ortam sunuluyor.