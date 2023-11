Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den ödüllü penaltı atışı

TAKİP ET

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çocuklarla sürpriz ödüllü penaltı atışı yaptı.

Pursaklar’da çocukların ve gençlerin farklı spor dallarında gelişim sağlayabilmeleri için yeni spor alanları ve 64 yeni parkı ilçeye kazandıran Belediye Başkanı Çetin, mahalle aralarındaki spor sahalarında futbol oynayan gençlere konuk oldu.

Bir süre top oynayan çocukları seyreden Başkan Çetin, renkli görüntülerin yaşandığı penaltı atışlarında ise gol atan, atamayan tüm çocuklara, çeşitli hediyeler vermeyi ihmal etmedi.

“Yenilediğimiz halı sahada çocuklarımıza ödüllü penaltı atışı yaptırdık”

Soğuk havalar gelmeden, cadde ve sokaklarda gençlerle ve çocuklarla sık sık bir araya geldiklerini belirten Çetin, “Sporun her alanında tesisleşmeye ve alt yapıya önem veriyoruz. Sporun, hayatın en önemli parçalarından biri olması içinde çalışmalarda da bulunuyoruz. Her vakit bulduğumuzda da genç kardeşlerimizle, bir araya geliyor, keyif dolu dakikalar geçiriyoruz. Saray Cumhuriyet Mahallesi Malazgirt Parkı’nda yenilediğimiz halı sahada çocuklarımıza ödüllü penaltı atışı yaptırdık. Penaltıların ardından birbirinden yetenekli her bir kardeşime ödüllerini verdik” dedi.