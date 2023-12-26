Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den okul ziyareti

Ankara’nın Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Gümüşoluk İlkokul ve Ortaokulunda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Yoğun iş temposunda her fırsat bulduğunda 7’den 70’e tüm vatandaşlarla bir araya gelirken, gençlere ve çocuklara ayrıca zaman ayırmaya büyük önem veren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, okul ziyaretleri ile birlikte öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Müdür ve müdür yardımcılar ile görüşmeler gerçekleştirip, okulun faaliyetleri ve öğrencilerin yetenekleri ve ilgi alanları ile ilgili bilgiler alan Başkan Çetin, Gümüşoluk İlkokul ve Ortaokulunda belediye tarafından sanattan kültüre, eğitimden spora, bilimden teknolojiye çocuklara yönelik verilen hizmetlerle ilgili detaylı bilgiler verdi.

"Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile sohbet etme imkanı bulduk"

Her fırsat bulduklarında öğrencileri ziyaret ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Gümüşoluk İlkokul ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile sohbet etme imkânı bulduk. Kendilerini hangi alanlarda geliştirebilmeleri için neler yapmaları gerektiği hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Çocuklarımızın eğitimlerine destek olmak adına belediye olarak imkânlarımız dâhilinde her konuda öğretmenlere ve öğrencilerimize destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.