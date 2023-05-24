Pursaklar Belediye Başkanı Çetin depremzedelerin yanında

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, deprem bölgelerinden ilçeye gelen vatandaşları ziyaret etmeye ve hal, hatırlarını sormaya devam ediyor.

Asrın felaketinin ardından büyük yıkımın yaşandığı 11 ilden Pursaklar’a gelen 5 bine yakın depremzedelere Tebessüm Çarşısı aracılığı ile belediyenin kapılarını açan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, afetzede vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Depremzedeleri sık sık ziyaret ederek yanlarında olmaya devam eden Başkan Ertuğrul Çetin, afetzede vatandaşların mevcut durumlarını yakından takip ederek, istek ve taleplerine anında karşılık veriyor.

‘‘Yaralarımızı birlikte saracağız’’

Depremzedelerin, kendilerini evlerinde hissedebilmeleri için ellerinden gelenin en iyisi yapmaya çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Deprem bölgelerinden gelerek, İlçemize yerleşen komşularımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Depremin hemen ardından devlet ve millet el ele vererek birlik ve beraberlik içerisinde yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Tebessüm Çarşımız aracılığı ile depremzede kardeşlerimizin acil ihtiyaçlarını hemen karşılıyoruz. Her fırsatta ailelerimizi ziyaret ederek her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. Misafirperverlikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yaralarımızı birlikte saracağız’’ dedi.