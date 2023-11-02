Pursaklar Belediye Başkanı Çetin evlere misafir oluyor

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, gezdiği mahallelerde karşılaştığı vatandaşların evlerine misafir oluyor.

Pursaklar’ın her mahallesini karış karış gezerek vatandaşlarla selamlaşıp, yakından ilgilenen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yoğun mesaisinden fırsat bulduğu her anı değerlendirerek ilçe sakinlerinin kapılarını çalmaya devam ediyor. Sevgi ve ilgiyle karşılanan Çetin, karşılaştığı Ahmet amcanın yoğun isteği üzerine evine misafir olarak sohbet edip, hayır dualarını aldı.

‘‘Ahmet amca kibarlığı, hoş sohbeti ve duaları ile gönlümüzü şenlendirdi’’

Her fırsat buldukça vatandaşların kapılarını çalmaya büyük önem verdiğini belirten Çetin, ‘‘Hatırını sormadığımız kimse kalmasın diye hemşehrilerimizin kapılarını çalıyoruz. Kapıdan bir merhaba diyecektik, ısrarına dayanamadık. Ahmet amca kibarlığı, hoş sohbeti ve duaları ile gönlümüzü şenlendirdi. Hayırlı, sağlıklı ömürleri olsun. Vatandaşlarımızdan aldığımız bu enerji ile birlikte Pursaklar’a hizmet aşkıyla hareket edip, gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya ve gayret göstermeye devam edeceğiz’’ dedi.