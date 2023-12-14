Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, millet kıraathanelerini ziyaret etti

Ankara’nın Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçeye kazandırdığı 7 millet kıraathanesine öğrencilerle sohbet etmek için ziyarette bulundu.

Pursaklar Belediyesi’nin çatısı altında hizmet veren, haftanın her günü açık olan 7 adet millet kıraathanesi, evde uygun bir çalışma ortamı bulamayan veya derslerini ev dışında sessiz sakin bir ortamda yapmak isteyen gençler ve çocuklara kapılarını aralıyor.

Gençleri selamlamak amacıyla millet kıraathanelerini ziyaret eden Belediye Başkanı Çetin, burada kitap okuma ve ders çalışmak için gelen çocuklarla kısa sohbetler gerçekleştirerek zihin açıklığı ve kolaylıklar diledi.

"Sessiz sessiz ders çalışıyorlar"

Gençlerin büyük bir özveri ile ders çalışıp, sınavlara hazırlandıklarını belirten Çetin, "Ders çalışmak ve kitap okumak için millet kıraathanelerimize gelen genç kardeşlerimiz, sessiz sessiz ders çalışıyorlar. Motivasyon zirve, ortam ders çalışmaya müsait. Gençlerimizin çalışma azmi ve heyecanları bizi ziyadesi ile mutlu ediyor. Geleceğimizi emanet edeceğimiz kardeşlerimize en iyi hizmeti vermek için durmadan yorulmadan hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Ders çalışmak ve kitap okumak isteyenlerin uğrak noktası olan millet kıraathanelerinde öğrencilere çay ve çorba gibi ikramlar verilirken, ücretsiz internet hizmeti ile de doğru bilgiye anında erişmeleri sağlanıyor.