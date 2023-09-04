Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, nikah kıymaya devam ediyor

Ankara'nın Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, talep eden çiftlerin nikahlarını kıymaya devam ediyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, nikah kıymaya devam ediyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Ankara’nın Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, talep eden çiftlerin nikahlarını kıymaya devam ediyor.

Her an vatandaşlarla birlikte olmaya büyük ehemmiyet veren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, hafta sonları bir nikahtan bir diğerine koşturmaya devam ediyor.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

‘‘Rabbim genç çiftlerimize iki cihan saadeti versin’’

Her zaman vatandaşların en mutlu günlerinde onları yalnız bırakmadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Çetin, ‘‘Sadece Pursaklar’dan değil Ankara’nın dört bir tarafından gelen nikâh kıyma talebini geri çevirmeyerek, dünya evine girecek çiftlerimizin en mutlu günlerinde yanlarında oluyoruz. Çiftlerimize iyi günlerinde olduğu gibi kötü ve sıkıntılı günlerinde de sevgi ve saygı çerçevesinde birbirlerine destek olmalarını temenni ediyor, ömür boyu mutluluklar diliyorum. Rabbim genç çiftlerimize iki cihan saadeti versin’’ dedi.