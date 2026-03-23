Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, personelle bayramlaştı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ramazan Bayramı sonrası ilk mesai gününde belediye personeliyle bayramlaştı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ramazan Bayramı tatilinin ardından belediye binasındaki birim müdürlükleriyle ve şantiyelerde çalışan personeli ziyaret ederek, tek tek bayramlarını tebrik etti.

"Ailenizle birlikte daha nice sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum"

Her bayram dönüşünde geleneksel hale getirdikleri bayramlaşma programını belediye hizmet binasında ve şantiyelerde gerçekleştirdiklerini belirten Çetin, "Bayramlar, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının pekiştiği, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlendiği müstesna zamanlardır. Personelimizin özverili çalışmalarıyla bayram öncesi ve bayram boyunca halkımıza en iyi hizmeti sunduk. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ailenizle birlikte daha nice sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Fedakarca çalışan mesai arkadaşlarımla birlikte Pursaklar için dün olduğu gibi bugün de yarın da aynı gayret ve azimle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye çalışanları da düzenlenen bayramlaşma programından duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Ertuğrul Çetin’e teşekkür ederek, bayramını kutladı. Program boyunca çalışanlar arasında da bayramlaşma gerçekleşirken, birlik ve beraberlik duyguları ön plana çıktı.

Bayramlaşma programı, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.