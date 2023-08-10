Pursaklar Belediye Başkanı Çetin piknikte çocuklarla bir araya geldi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Yavuz Sultan Selim Camii Yaz Kur’an Kursu öğrencileri ile piknikte bir araya geldi.

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Yavuz Sultan Selim Camii Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinin piknik davetini geri çevirmedi. Pikniğe katılan Çetin, "Yavuz Sultan Selim Camii Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinin piknik programına katıldım. Hemen hemen hepsi Kur’an okumayı öğrenmiş. Çocuklarımızın eğlendiğini ve yüzlerinin güldüğünü görmek bizleri çok mutlu etti. İyi ki buradayız. İyi ki bu güzel evlatlarımızla bu güzel etkinlikte bir araya geldik" diye konuştu.

Günün anısına çocuklarla fotoğraf çektiren Çetin, piknik alanında eğlenen öğrencilerle birlikte zaman geçirdi.