Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, yapımı devam eden spor salonunda incelemelerde bulundu

Pursaklar Belediyesi Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yapımı devam eden spor salonunda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Spora ilgi duyan tüm vatandaşları yeni spor alanları ile buluşturmak için çalışmalarına devam eden Pursaklar Belediyesi, Ayyıldız Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu, 2 farklı Kapalı Spor Salonu ve Okçuluk Spor Tesisi’ndeki çalışmalarına devam ederken, Mimar Sinan Mahallesi Çimen Caddesi üzerine inşa ettiği yeni Kapalı Spor Salonu yapım çalışmalarında son aşamaya geldi. Çevre düzenlemelerinin yapıldığı kapalı spor salonunu gezen Başkan Ertuğrul Çetin, sporcuların yavaş yavaş deneme idmanlarına başladığı salonu, detaylıca ve titizlikle inceleyerek, gelinen son nokta hakkında yetkililerden bilgi aldı.

“Sporcuları ülkeye kazandıracağını hep birlikte göreceğiz”

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Çimen caddesi üzerine inşa ettikleri kapalı spor salonunun tamamlandığını belirterek, “Sporcularımız deneme idmanı yaptı. Birçok farklı branşta hizmet verecek olan bu muhteşem kapalı spor salonu adından söz ettirecek sporcuları ülkeye kazandıracağını hep birlikte göreceğiz. Salonumuzu kısa süre içerisinde tüm hemşerilerimizin hizmetine açacağız. Farklı branşlarda farklı şampiyonların Pursaklar’dan filizleneceğine olan inancımız tamdır. Yeni Spor Salonumuzun Pursaklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.