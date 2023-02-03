Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin vatandaşlarla kar topu oynadı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşları kar topu oynamaya davet ederek, ilçe halkı ile kar topu oynadı.

Başkan Çetin, Pursaklar’da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşları kar topu oynamaya davet etti.

Hicret Meydanı’ndaki davete icabet eden vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çetin, ilçe sakinleri ile birlikte kar topu savaşı yaparak, keyif dolu dakikalar geçirdi.

"Hemşehrilerimizi Hicret Meydanı’na davet edip, kar topu oynayarak çocukluğumuza döndük"

Kar topu oyununun ardından kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Özlemle beklediğimiz kar yağışı sonunda şehrimize düşmeye başladı. Çok şükür Pursaklar’da bugün çok güzel bir kar var. Bizler de hemşehrilerimizi Hicret Meydanı’na davet edip, kar topu oynayarak çocukluğumuza döndük. İnşallah kar yağışı ilerleyen günlerde rahmet ve bereket olarak topraklarımıza düşmeye devam eder" dedi.