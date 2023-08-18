Pursaklar Belediye Spor Kulübü U16 Erkek Hokey Takımı yeni sezona hazırlanıyor

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, hokey sporunda şampiyonluklar kazanan ve ülke sporuna yıldız oyuncular kazandıran Pursaklar Belediye Spor Kulübü U16 Erkek Hokey Takımı’nın idmanını izledi.

U18 ve U16 klasmanlarında geçtiğimiz yıllarda Türkiye şampiyonluğu kazanan Pursaklar Belediye Spor Kulübü, yeni başarılar ve yeni yetenekleri ortaya çıkarmak adına sıkı çalışmalarına devam ediyor. Hokeyde geleceğe damga vuracak yeni yeteneklerin keşfedileceği U16 erkek hokey takımının idmanını izlemek üzere antrenmana gelen Belediye Başkanı Çetin, sporcuları yakından gözlemledi.

"Bu ekip çok iş yapacak"

U16 ve U18 takımların kazandıkları kupaların ve büyük başarıların ardından Pursaklar’da hokey alanına ilgi ve alakanın gün geçtikçe arttığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "16 yaş altı erkek hokey takımımızın idmanına katıldım. İstek, gayet ve yetenek dolular. Bu ekip çok iş yapacak. İnancım tam. Kazanma arzusu hepsinin gözlerinden okunuyor. Başarılı bir sezon geçirmelerini dilerim. Bugün olduğu gibi yarın da spora ve sporculara destek vermeye devam edeceğiz" dedi.