Pursaklar Belediyesi 'Oyuncakistan'ı' açtı

Sosyal, kültürel ve sportif alanları bir bir ilçeye kazandırarak, ilçe halkının büyük takdirini kazanan Ankara’nın Pursaklar Belediyesi, çeşit çeşit oyun gruplarının bulunduğu Oyuncakistan’ı hizmete açtı.

Pursaklar Belediyesi, Karaca Caddesi üzerinde bulunan, yakın zamanda sıfırdan yenilediği Karaca Pazar Alanı üzerine, çocukların keyif dolu vakit geçirebilecekleri çeşit çeşit oyun gruplarının bulunduğu Oyuncakistan’ı hizmete açtı.

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, etrafının yeşilliklerle kaplandığı, her detayın dikkatlice düşünüldüğü Oyuncakistan’da, anne ve babaların yürüyüş yolu ve açık spor alanını kullanırken çocuklar, gönül rahatlığı ile park alanına girerek gönüllerince eğlenme fırsatı sunuluyor.

‘‘Oyuncakistan göz kamaştırıyor’’

Çocukları doyasıya eğleneceği bir parkı daha hizmete kazandırdıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hoş zaman geçirmeleri aynı zamanda enerjilerini güzel mekânlarda geçirmeleri için parklara büyük önem veriyoruz. Karaca Pazarını kapalı hale getirdik, üzerinde oluşan alana, çocuklarımız için harika bir park yaptık. Ailelerin rahatlıkla kullanabileceği açık spor alanı, yürüyüş yolu, kamelyalar ve çevre yolları ile göz kamaştırıcı oldu. Oyuncakistan Parkımızda ve çevresinde çocuklarımıza ve ailelerine her anın tadını doyasıya çıkarıyor. Her bir hem şehrimizin ihtiyacına uygun sosyal alanlar inşa etmeye ve vakitlerini dolu dolu geçirmeleri için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz’’ dedi.