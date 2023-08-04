Pursaklar Belediyesi 'Yılın Alkışı Hakeden Belediyesi' ödülünü aldı

Uluslararası Radyocular Birliği tarafından düzenlenen 12’nci “Alkışı Hakedenler Ödülleri” programında, kültür alanında endemik vadi projesi ile Pursaklar Belediyesi ödül aldı.

Uluslararası Radyocular Birliğinin Ankara’nın Mamak ilçesinde düzenlendiği 12. Alkışı Hakedenler Ödülleri programında Yılın Alkışı Hakeden Belediyesi Pursaklar Belediyesi oldu. Ödül programında kültür alanında Endemik Vadi projesi ile Pursaklar Belediyesi ise Yılın Alkışı Hakeden Belediyesi ödülünü layık görülürken Belediye adına ödülü Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin aldı.

‘‘Bu ödül hepimizin’’

Teşekkür konuşması gerçekleştiren Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin, ‘‘Kültür, sanat, bilim ve teknoloji alanında değişen ve gelişen yüzü ile Pursaklar hak ettiği bir ödülü daha kazanmanın gururunu yaşıyor. Kültür alanında tarihine sahip çıkan endemik vadi projemiz ile ulusal ve uluslararası birçok otoritenin takdirini kazandı ve kazanmaya devam ediyor. Burada da görüyoruz ki bu değerli çalışmamızın meyvesini bu değerli ödülümüzle taçlandırdık Bu ödülümüzü, Pursaklarımız adına, belediye başkanımız adına aldık. Nice ödüllere; mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu ödül hepimizin’’ diye konuştu.