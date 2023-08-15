Pursaklar Belediyesi, buğday haşatından kalanları hayvanlara veriyor

Vatandaşları tarıma teşvik etmek amacıyla kendi tarım arazilerinde ekin eken Pursaklar Belediyesi, buğdayların hasadından kalan samanları endemik hayvanlara yem olması için topluyor.

Üreticiyi teşvik etme ve destek olma çalışmaları kapsamında vatandaşlara ata tohumlarını ücretsiz dağıtan, kompost üretim makinesi ile gübre üreten Pursaklar Belediyesi, kendi arazilerindeki buğdayların hasadının ardından artakalan samanları, hayvanlara yem olması için topluyor. Belediye ekipleri tarafından balya haline getirilen samanlar, Endemik Vadisi’nde bulunan Ankara keçilerine yem olması için özenle hazırlanarak transferi gerçekleştiriliyor.

"Hasat sonrasında oluşan samanın da değerlendirilmesine özen gösteriyoruz"

Boş halde duran belediye arazilerine üretime kazandırdıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Göreve geldiğimiz günden itibaren atıl durumda duran belediye arazilerimizi değerlendirerek, her yıl buğday ve nohut ekimi gerçekleştiriyoruz. Hasat sonrasında oluşan samanın da değerlendirilmesine özen gösteriyoruz. Ekinlerin hasadının ardından elde ettiğimiz samanları dünya genelinde bilinirliğe sahip olan Endemik Vadimizdeki Ankara keçilerimize yem olarak veriyoruz. Böylece tarımsal üretimden artakalan samanları hayvanların beslenmesinde değerlendirilerek, hiçbir şeyi israf etmiyoruz. Dün olduğu gibi bugün de yarından Pursaklar için üretmeye ve üretime destek vermeye devam edeceğiz” dedi.