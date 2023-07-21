Pursaklar Belediyesi, çocuklara spor malzemesi hediye etti

Ankara’nın Pursaklar Belediyesi Yaz Spor Okulları projesi çerçevesinde, okul bahçelerinde, spor eğitimi alan çocuklara spor kıyafetleri hediye etti.

Çocukların, sporun farklı dallarında gelişim sağlayabilmeleri için her geçen gün spor alt yapısına yatırım yapan Pursaklar Belediyesi, yaz tatili boyunca 7-14 yaşları arasındaki çocukların ücretsiz olarak Yaz Spor Okulları projesi çerçevesinde eğitimler veriyor.

Çocukların gelişimlerini yakından takip etmek için okul bahçelerinde eğitim gören minik sporcuları ziyaret eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kurslar esnasında rahat hareket edebilmeleri için spor kıyafetleri hediye etti.

‘‘11 ayrı noktada 2500 öğrenciye hizmet veriyoruz’’

İlçede gençlerin ve çocukların futboldan basketbola, voleyboldan ragbiye, bokstan jimnastiğe, halterden hokeye, tekvandodan okçuluğa, tenisten yüzmeye gibi birçok alanda eğitim verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Okulları tatile giren çocuklarımızın enerjilerini doğru yerlerde alabilmeleri için okul bahçelerinde profesyonel eğitmenlerimiz eşliğinde ücretsiz spor dersleri veriyoruz. Bizlerde eğitim alan çocuklarımızı ziyaret ederek, Yaz Spor Okullarımız da kıyafet dağıtma programına katıldık. 11 ayrı noktada 2500 öğrenciye hizmet veriyoruz. Her çocuğun mutlaka bir yeteneği vardır. Onu keşfedeceğiz’’ ifadelerini kullandı.