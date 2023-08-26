Pursaklar Belediyesi, çocukları pikniğe götürdü

Yaz aylarında çocuklara özel organize ettiği dolu dolu etkinliklerle miniklerin gönüllerini kazanan Ankara’nın Pursaklar Belediyesi, Nezaket Kreş Okulunda eğitim gören öğrencilere yönelik Kedi Evi’nde piknik programı düzenledi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediyeye bağlı Nezaket Kreş Okulu’nun düzenlediği piknik organizasyonunda gönüllerince eğlenen çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Piknik organizasyonunda çocukları yalnız bırakmayan Çetin, oldukça keyifli ve neşeli anların yaşandığı, çeşitli oyunların ve etkinliklerin gerçekleştirildiği piknik etkinliğinde çocuklarla birlikte oyunlar oynayarak anın tadını çıkardı.

‘‘Çocuk olmak kadar güzel bir şey olabilir mi şu hayatta’’

Çocukların bir tebessümünün her şeye bedel olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Kreş öğrencilerimiz piknik etkinliğinde piknik yaptılar. Ben de aralarına katılarak çocuklarımızın oyununda yerimi aldım. Çocuklarımız ile bir araya gelmek bütün yorgunluğumuzu alıyor. Her anlarında yanlarında olamasak da fırsat bulduğumuz zaman onlarlar bir araya gelmeye büyük önem gösteriyoruz. Onların neşesi bizlere ekstra güç katıyor. Çocuk olmak kadar güzel bir şey olabilir mi şu hayatta. Hepsini çok seviyorum’’ dedi.