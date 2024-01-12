Pursaklar Belediyesi genç kızları Eceabat Gençlik Kampı'na gönderiyor

Pursaklar Belediyesi, gençlerin farklı sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunabilmeleri için 14-18 yaş arası genç kızları Çanakkale Eceabat Gençlik Kampı’na gönderiyor.

Gençlere yönelik yaz konserleri, gençlik konserleri, müzik kursları, tiyatro atölyeleri, Basın Akademisi, Gençlik Akademisi, Kitap Günleri, halk oyunları vb. kültürel, sanatsal ve sportif birbirinden farklı etkinlikler düzenleyen Pursaklar Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile gençlerin okul stresini üzerlerinden atabilmeleri için Gençlik Kampı organizasyonları düzenlemeye de devam ediyor. Kültürden sanata, eğitimden spora, bilimden teknolojiye birçok farklı alanda gençlere yönelik etkinlik düzenlediklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Kendine biraz zaman ayırmak isteyen, okul ve günlük streslerden biraz olsun uzaklaşmak ve keyifli vakit geçirerek yeni arkadaşlıklar kurmak isteyen 14-18 yaş aralığındaki genç kız kardeşlerimizi Gençlik Kampı’na gönderiyoruz. Doğa gezileri, çeşitli aktiviteler ve doğal hayatla iç içe unutulmaz günler geçirirken doya doya eğlenebileceğiniz Çanakkale Eceabat Gençlik Kampı’na katılma fırsatını kaçırmayın’’ dedi.

14-18 yaş aralığındaki genç kızlara yönelik düzenlenecek Gençlik Kampı için Kültür Müdürlüğü’nde kayıt işlemlerine başlayan Pursaklar Belediyesi, 350 kişinin yolcu edileceği Gençlik Kampı ve Çanakkale gezisi için son kayıt tarihinin 22 Ocak Pazartesi günü olduğunu açıkladı.