Pursaklar Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşlar için gezi düzenledi

Pursaklar Belediyesi, 15-20 yaş arası gençleri Samsun Ladik gençlik kampına; kültür gezileri çerçevesinde ise 65 yaş üstü kadınları, Kastamonu ve Nevşehir’e gönderdi.

7’den 70’e tüm vatandaşların sosyal, kültürel faaliyetlerde bulunabilmeleri için çeşitli organizasyonlar düzenleyen Pursaklar Belediyesi, Kültür Gezileri çerçevesinde 2 aydır kadınları İstanbul, Bursa, Konya, Nevşehir ve Kastamonu’ya gezilere yolladı. 15-20 yaş arası gençlerin kafa dağıtıp, eğlenmeleri için gençlik kamplarına yolculukları ise devam ediyor.

Gençlik kampına gidecek olan 90 kişilik erkek grubu Samsun Ladik Gençlik Kampına ve Kültür gezisine 65 yaş üstü kadınlar, Kastamonu ve Nevşehir’e gitmek üzere, Pursaklar Belediye Başkanlığı önünde bulunan 4 otobüse binerek yola çıktı.

‘‘Yaz boyu hemşerilerimiz için seferber olduk”

Vatandaşların farklı farklı, sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmaları için hem Pursaklar içinde hem ilçe dışında programlar düzenlemeye devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘15-20 yaş aralığındaki genç kardeşlerim Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Samsun Ladik’te düzenlemiş olduğu gençlik kampından üç gün boyunca eğlenme fırsatı bulacak. 65 yaş üstü kadınlar ise Kastamonu ve Nevşehir’e gezmek üzere yola çıktı. Gençlik kampına giden gençlerimiz ve kültür gezilerine giden değerli hanımefendiler, çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle bol bol eğlenme fırsatı bulacak. Yaz boyu hemşerilerimiz için seferber olduk. Memnun oldularsa, ne mutlu’’ dedi.