Pursaklar Belediyesi, ilçeye yeni yollar kazandıracak

Ankara’nın Pursaklar Belediyesi, ilçeye artan yoğun ilgi nüfus sebebiyle vatandaşların kolay ulaşım sağlaması için yatırımlarına devam ediyor.

Her geçen gün değişmeye, dönüşmeye ve hızla büyümeyi sürdüren Pursaklar Belediyesi, vatandaşların ulaşım ağını zenginleştirmek, alternatif yol güzergahlarını çeşitlendirmek ve güven altında seyahat edebilmeleri için yeni imar yolları inşa etmeye devam ediyor.

‘‘Açılan yeni yollarla huzurla ulaşım sağlayabilecek”

Gelişen, dönüşen ve her gün büyümeye devam eden Pursaklar’a yeni imar yolları kazandırmaya devam ettiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Yeni sosyal alanları, yeni spor alanları, yeni kültür alanları ve yeni yeşil alanları ile her geçen gün daha yaşanabilir bir kent haline dönüşmesiyle yoğun ilgi görmeye başlayan ilçemizde yol akışını daha sağlıklı hale getirmek adına yeni imar yolları açmaya devam ediyoruz. Açılan yeni yollarla birlikte ilçe sakinlerimiz ev ve iş yerlerine güvenle ve huzurla ulaşım sağlayabilecek. Hemşehrilerimizin istedikleri yere rahatlıkla ulaşabilmeleri için ilçemizin farklı noktalarında yeni imar yolları açmayı sürdüreceğiz’’ dedi.

Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç duyulan yerlere imar yolu açmak için çalışmalarını sürdürürken, ilçe genelinde yeni yol açma ve yol yenileme çalışmalarının hava koşulları el verdiği sürece devam edeceği bildirildi.