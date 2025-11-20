Pursaklar Belediyesi iş arayanları işverenlerle bir araya getiriyor

Pursaklar Belediyesi, ilçede istihdamı artırmak ve vatandaşlara yeni iş fırsatları sunmak amacıyla iş arayanları işverenlerle bir araya getirmeye devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi, iş arayan vatandaşları İstihdam Şefliği aracılığıyla esnaf ve işletmelerle buluşturuyor. Belediye, yıl boyunca istihdam buluşmalarını sürdürerek daha fazla vatandaşa iş kapısı açmayı hedefliyor. Vatandaşlara yeni iş imkanları sunmak adına iş buluşmalarına büyük önem verdiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Hemşeorilerimiziı iş sahibi olmasına katkı sağlamak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İşverenlerle iş arayanları aynı ortamyf buluşturmamız nedeniyle hem firmalar ihtiyaç duydukları iş gücünü daha kolay buluyor hem de vatandaşlarımız yeni iş imkanlarına daha hızlı ulaşabiliyor. Bizler ilçe sakinlerimiz için esnaflarımızla sürekli iletişim halinde olmaya ve onlara yeni iş kapıları sunmak için çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda 50 erkek personel alımı yapacak olan market zinciri için 89 kişiyi arayan Pursaklar Belediyesi, 18 kişiden olumlu cevap aldı. Sosyal medyadan görüp gelen 17 kişi ile birlikte toplam 24 kişi iş görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmeler neticesinde firma yetkililerinin yapacakları değerlendirmenin ardından söz konusu firmada iş başı yapacak vatandaşların belirleneceği ifade edildi.