Pursaklar Belediyesi işveren ile iş arayan arasında köprü oluyor

İş arayan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla yoğun mesai harcayan Pursaklar Belediyesi, işveren ile iş arayan vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor.

Göreve geldiği günden bu yana ilçedeki her bir vatandaşı iş sahibi yapmak adına İstihdam Şefliğini faaliyete geçiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, işveren ile iş arayanları bir araya getirmek için çaba sarf ediyor.

‘‘Bir tane vatandaşımızın bile işe yerleşmesi bizi ziyadesi ile mutlu ediyor’’

Vatandaşlar için yeni iş kapıları aradıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Vatandaşlarımıza iş imkanları sunmak adına gecemizi gündüzümüze katarak iş yeri sahipleri ile görüşmeler gerçekleştirip, iş veren ile iş arayanları bir araya getiriyoruz. Bir tane vatandaşımızın bile işe yerleşmesi bizi ziyadesi ile mutlu ediyor. İlçe sakinlerimizin iş bulmalarına yardımcı olmak için sürekli esnaflarımızla iletişim halinde olmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Vatandaşları iş sahibi yapmak adına büyük bir gayretle, yoğun mesai harcayan Halkla İlişkiler Müdürlüğü İstihdam Şefliği, son 5 ayda 18 iş buluşması düzenleyerek toplamda bin 555 vatandaşa iş imkanı sundu.