Pursaklar Belediyesi kapalı pazar alanları yapımına önem veriyor

Ankara’nın Pursaklar Belediyesi, ilçedeki pazar alanlarının değişimi ve dönüşümüne önem veriyor. Belediye, vatandaşların modern, sağlıklı ve güven içerisinde alışveriş yapabilecekleri şekilde dizayn edilen yeni kapalı pazar alanlarını hizmete açmaya devam ediyor.

Mimar Sinan Kapalı Pazar Alanı ve Ticaret Merkezi’ni, Çarşamba Pazar Alanı’nı inşa eden, bir yandan da kullanıma uygun olmayan Karaca Pazar Alanı’nı sıfırdan yenileyen; Tevfik İleri Kapalı Pazarı, Salı Kapalı Pazarı, Saray Kapalı Pazarı, Ayyıldız Kapalı pazar alanını yenileyen Pursaklar Belediyesi, Altınova Mahallesi’nde bulunan mevcut pazar alanını günümüz koşullarına göre sıfırdan yenileyerek ilçe halkının hizmetine sundu.

Yıllardır Altınova Mahallesi’nin büyük özlem duyduğu yeni kapalı pazar alanını hizmete açtığını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Kültür Merkezi, Mahalle Konağı, yeni parkları ve yenilenen yollarından sonra, Altınova’da yıllardır özlemle beklenen Kapalı Pazar Alanı bugün itibari ile hizmet vermeye başladı. Elhamdülillah bu projeyi de tamamlayarak bitirdik. Altınova’ya ve Pursaklar’a hayırlı olsun. Alanın da satanın da memnun olduğu hayırlı alışverişler diliyorum" dedi.

Pursaklar’a değer katan her çalışmaya yapılan her çalışmayı baştan sona kadar takip eden Çetin, üst kısmının kapatılıp sıfırdan yenilenerek, bay ve bayan tuvalet, zabıta noktası, otopark alanı düzenlemesi ile daha konforlu, daha modern hale getirilen pazar alanını gezerek, pazarcı esnafına ve ilçe halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Genişleyen ve düzenlenen tezgah aralarında rahatlıkla dolaşabilme ve alışverişin daha keyifli hale geldiği yeni kapalı pazar alanları, ilk hizmet gününden itibaren vatandaşlardan ve pazar esnafından tam not aldı.