Pursaklar Belediyesi'nden ara tatil etkinlikleri

Çocukların ara tatili daha eğlenceli geçirebilmeleri için program hazırlayan Ankara’nın Pursaklar Belediyesi, her tatil günü farklı etkinliklerle miniklerin karşısına çıkıyor.

Okulların ara tatile girmesi ile birlikte tiyatro oyunları, kara tahta boyama, parti atölyesi, mutfak atölyesi, geoboard etkinliği, kukla show, botanik etkinliği, sinema gösterileri, sihirli kum atölyesi etkinliği gibi birbirinden eğlenceli bir tatil programı hazırlayan Pursaklar Belediyesi, çocuklara unutulmaz bir ara tatil yaşatıyor. Pursaklar Yaşam Merkezi, Saray Kültür Merkezi ve Altınova Mahalle Konağı’ndaki etkinlik alanlarına gelen Başkan Ertuğrul Çetin, çocukların eğlencelerine dahil olarak birbirinden farklı etkinlikleri miniklerle birlikte yaparak keyif dolu dakikalar geçirdi.

‘‘Çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi görmek bizim için çok değerli’’

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çocuklar için eğitici, öğretici ve eğlenceli etkinliklerin devam ettiğini ifade ederek, “Çocuklarımız için eğitici, öğretici ve eğlenceli etkinliklerimiz devam ediyor. Çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi görmek bizim için çok değerli. Mini tatili en güzel şekilde değerlendirmelerini diliyorum. Çocuklarımızın eğitimde, kültürde, sporda, sanatta en iyi gelişimi gösterebilmeleri için çaba sarf ederken, tiyatro sevgisini çocuklarımıza aşılamak için çocuk tiyatro oyunlarımız da tatil boyunca aralıksız devam edecek’’ dedi.