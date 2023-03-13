Pursaklar Belediyesi'nden konteyner kent için zemin hazırlama çalışması

Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkması için yoğun mesai harcayan Ankara Pursaklar Belediyesi, Pazarcık’ta kurulacak olan konteyner kent için zemin iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.

Depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma ekiplerini, iş makinalarını, yardım tırlarını, mobil mutfak aracını, temizlik ekibini, arazöz/sulama işleri, alt yapı ve üst yapı işleri, cenaze hizmetleri, dezenfekte ve ilaçlama ekiplerini deprem bölgelerine seferber eden Pursaklar Belediyesi, Pazarcık’ta kurulacak olan konteyner kent için çalışmalarına devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi ekipleri, iş makinaları ile Pazarcık’ta kurulacak olan konteyner kent için zeminde iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirerek, alanı hazır hale getirmek için yoğun mesai harcıyor.

‘‘Pazarcık’ta kurulacak olan konteyner kent için zemin iyileştirme çalışmaları yürütüyoruz’’

Depremzede vatandaşların yaşam kalitelerini artırmak için yoğun mesai harcadıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar Belediyesi olarak Kahramanmaraş’ın bir an önce ayağa kalkabilmesi için temel belediyecilik faaliyetlerine yardımcı olmaya devam ediyoruz. Pazarcık’ta kurulacak olan konteyner kent için iş makinalarımızı bölgeye sevk ederek süreci hızlandırarak için zemin iyileştirme çalışmaları yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın daha iyi koşullarda yaşamlarına olanak sağlayacak olan geçici yaşam alanları için devletimizle koordinasyon içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ dedi.