Pursaklar Belediyesi'nden mükelleflere Emlak Vergisi uyarısı

Pursaklar Belediyesi, 30 Kasım’da sona erecek 2023 yılı Emlak Vergisi 2. taksit ödemeleri için mükelleflere uyarılarda bulundu.

Her yıl iki taksit halinde ödenen Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ile İlan ve Reklam Vergisi’nin ikinci taksitleri için son ödeme tarihi 30 Kasım Perşembe günü olarak belirlendi. Pursaklar Belediyesi, vatandaşlara ödemelerini yapması için hatırlatmada bulundu.

‘‘Yapay zekalı çağrı merkezi asistanımız TEDİ’ye borcunuzu sorabilirsiniz’’

Vatandaşların ister belediyeye gelerek, ister banka ve internet sayfası üzerinden ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebileceklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Belediyenin hizmetlerinde herhangi aksama olmadan devam edebilmesi için hemşehrilerimizin yükümlülüklerini zamanında, tam ve eksiksiz yerine getirmesi gerekiyor. Yapay zekalı çağrı merkezi asistanımız TEDİ’ye borcunuzu sorabilirsiniz. Vatandaşlarımızın son günde yoğunluk oluşturmaması için vergilerini ödemeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. İlçe sakinlerimiz ve mükelleflerimizin ödeme konusunda gösterdikleri hassasiyet için de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Pursaklar Belediyesi, vatandaşların gecikme zammı ile karşılaşmamaları için de ödemede kolaylık sağlıyor.