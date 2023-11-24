Pursaklar Belediyesi'nden öğretmenlere tatlı sürpriz

Pursaklar Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle ilçede eğitim veren okullardaki öğretmenlere baklava ikram etti.

Pursaklar Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ilçedeki okullarda öğretmenlerin ağızlarını tatlandıran sürpriz bir etkinliğe imza attı. Belediye personeli, ilçede bulunan okulları tek tek gezerek, Öğretmenler Günü’ne özel hazırlanan baklavaları öğretmenlere ikram etti.

Öğretmenlerin bilgiye ulaşmada yol rehberi olduklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Öğretmenlerimiz, bizim çocuklarımızı emanet ettiğimiz, bir anne-baba şefkatiyle doktor, savcı, avukat, vali, kaymakam yetiştiren geleceğimizi inşa eden kıymetlilerimizdir. Bizler de bu özel günde bir tepsi baklava ile öğretmenlerimize sürpriz yaptık. Öğretmenlerimiz, bilgiye ve öğrenmeye giden yoldaki rehberlerimizdir. Belediye olarak eğitime ve eğitimcilere olan desteğimizi kesintisiz olarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.