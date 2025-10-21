Pursaklar Belediyesi'nin '2026 Yılı Bütçesi' meclisten geçti

Pursaklar Belediyesi’nin 2026 Mali Yılı Bütçesi, İlçe Belediye Meclisi’nde yapılan toplantı da oy birliği ile kabul edildi.

Pursaklar Belediye Meclisi’nde 2026 Yılı Bütçe toplantısı gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin okunması ile başlayan toplantı da 2026 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı görüşmeleri yapıldı. Bütçe görüşmeleri Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve meclis üyelerinin katılımı ile belediye meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda tüm maddeler, teker teker görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi.

‘‘Pursaklar’ın her mahallesine, her hanesine dokunan, yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bir hizmet anlayışıyla planlanmıştır’’

Oy birliği ile kabul edilen bütçenin Pursaklar’ın yaşam kalitesini yükseltmek için planlandığını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçemizin gelişmesi, hemşehrilerimizin huzuru ve mutluluğu için ortaya koyduğumuz bu ortak iradeden dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Pursaklar’ın her mahallesine, her hanesine dokunan, yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bir hizmet anlayışıyla planlanmıştır. Eğitimden sosyal hizmetlere, kültürden sanata, ulaşımdan çevreye kadar her alanda planlı, disiplinli ve kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte emeği geçen tüm birim müdürlerimize, meclis üyelerimize ve belediye personelimize gönülden teşekkür ediyorum. Hayırlı ve hizmet dolu bir yıl olmasını temenni ediyor, bütçemizin ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.