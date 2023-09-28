Pursaklar Belediyesi, pazarları denetliyor

Ankara’nın Pursaklar Belediyesi Başkanı Ertuğrul Çetin, semt pazarlarını gezerek vatandaşların taze, hijyenik ve sağlıklı gıdaları ulaşımını sağlamak adına denetimlerine devam ediyor.

Cadde ve sokakta her zaman hemşerilerinin halini hatırını soran Çetin, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte pazarlarda vatandaşların, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları, rahat ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için denetim gerçekleştirdi.

‘‘Alanında satanında memnun olduğu pazarlar için çalışıyoruz’’

Vatandaşların sağlıklı gıda tüketmelerinin kendileri için büyük önem arz ettiğini belirten Çetin, ‘‘Pazar alanımızda, esnaf ve hemşerilerimiz ile selamlaştık. Alanında satanında memnun olduğu pazarlar için çalışıyoruz. Olumsuzlukları pazarda görevli zabıta personelimize lütfen bildirin. Vatandaşlarımızın temiz, hijyenik ve sağlıklı gıdalara ulaşımını sağlamak adına denetimlerimiz artarak devam edecek’’ dedi.

Pazar ziyareti boyunca sebze ve meyveleri teker teker inceleyen Çetin, vatandaşların taleplerine cevap verirken, pazarcı esnafının, istek ve ihtiyaçlarını da dinledi.