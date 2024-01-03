Pursaklar Belediyesi personeli ilk yardım eğitimi aldı

Ankara’nın Pursaklar Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda belediye personeline verilen ilk yardım kursunun ardından başarılı olanlara sertifikaları takdim edildi.

Pursaklar Belediyesinin farklı birimlerinde çalışan personel; ilk yardım nedir, nasıl yapılır, temel hayat desteği, hasta ve yaralı taşıma teknikleri gibi temel konuları hakkında uygulamalı olarak kurs aldı. 40 kişi, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Kalp masajı ve suni teneffüs eğitimi, trafik kazalarında ve enkazda kurtarma, kırık, yanık ve boğulma durumunda uygulanacak ilk yardım teknikleri konularında kapsamlı bir eğitim alan personeller, acil bir durumda yaralılara anında müdahale edebilecek.

"Dünyanın bin bir türlü hali var"

Kursu başarıyla tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan personeli tebrik eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Çalışma arkadaşlarımızdan 40 kişi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilk yardım kursunu başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Dünyanın bin bir türlü hali var. Muhtemel bir kaza durumunda çoğu zaman hastaneye gitmeden anında müdahalenin yapılması gerekiyor” diye konuştu.